Kuros hat im ersten Semester Umsatz mehr als verdoppelt

Schlieren (awp) - Das Biotechunternehmen Kuros hat im ersten Semester 2024 den Umsatz mehr als verdoppelt. Treiber der anziehenden Geschäfte ist wie in den Quartalen davor das Knochenersatzprodukt MagnetOs, dessen Absatz mehr und mehr in Schwung kommt. Das Reinergebnis ist nur noch knapp negativ.

Der Umsatz aus Produktverkäufen hat sich mit einem Plus von knapp 150 Prozent auf 31,8 Millionen Franken mehr als verdoppelt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Den Grossteil davon macht mit 31,6 Millionen weiterhin das Knochenersatzprodukt MagnetOs aus.

Da die direkten Kosten für MagnetOs sowie die Ausgaben für Marketing, Forschung und Entwicklung und weitere Posten proportional weniger stark anzogen als der Umsatz, ging der operative Verlust auf 0,56 von 4,53 Millionen Franken markant zurück.

Werden Amortisationen und Abschreibungen ausgeklammert sowie die Kosten für eine noch laufende Studie mit dem Produktkandidaten Fibrin-PTH "KUR-113", ergibt sich auf Stufe des bereinigten EBITDA gar ein positiver Wert von knapp 4 Millionen Franken.

Unter dem Strich verblieb noch ein Reinverlust von 0,21 Millionen Franken, nachdem er im Vergleichssemester des Vorjahres noch bei gut 5 Millionen gelegen hatte.

Entsprechend der steigenden Umsätze hat auch der monatliche Verbrauch an flüssigen Mitteln deutlich abgenommen. Die Cash Burn Rate lag im ersten Semester durchschnittlich noch bei etwas über 50'000 Franken. Im Vorjahr wurden monatlich noch mehr als 1 Million verbrannt.

Um die weiteren Geschäfte zu finanzieren, standen Kuros per Ende des Halbjahres noch flüssige Mittel in Höhe von 14,3 Millionen Franken zur Verfügung, verglichen mit 14,2 Millionen per Ende 2023.

cf/rw