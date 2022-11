Kuros-Aktie springt hoch: Kuros rekrutiert genügend Patienten für Phase-I-Studie mit MagnetOs-Granulat

In diesem Programm soll das Kuros -Produkt mit dem aktuellen Goldstandard bei Patienten verglichen werden, die sich einer posterolateralen lumbalen Fusion unterziehen, also einer Versteifung der Lendenwirbel, wie Kuros am Mittwoch mitteilte.

Die ersten Daten zeigten eine Fusionsrate von 78 Prozent für MagnetOs im Vergleich zu 42 Prozent beim Goldstandard.

Im Zürcher Handel gewinnen die Papiere der Kuros zeitweise 5,76 Prozent auf 1,745 Schweizer Franken.

hr/rw

Schlieren (awp)