Kuros-Aktie springt an: Kuros gibt vollständige Markteinführung von MagnetOs bekannt

Das Biotechunternehmen Kuros kündigt die vollständige kommerzielle Einführung seiner MagnetOs-Knochentransplantatprodukte an.

Die Produkte wurden bisher nur schrittweise in den Markt eingeführt.

Gleichzeitig werde Kuros erstmals als Aussteller an der North American Spine Society (NASS) teilnehmen, erklärte das Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué. Das weltweit grösste Wirbelsäulen-Treffen finde vom 25. bis 28. September in Chicago statt.

Die Kuros-Aktie gewann im Schweizer Handel zwischenzeitlich 8,22 Prozent auf 1,65 Franken. Zuletzt beläuft sich das Plus noch auf 5,92 Prozent auf 1,61 Franken.

