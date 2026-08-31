Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) tendiert am Montagvormittag schwächer

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 20,86 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'264 Punkten liegt. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie sank bis auf 20,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 12'202 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,20 CHF an. Derzeit notiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie damit 39,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,69 CHF. Dieser Wert wurde am 23.06.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 15,20 Prozent würde die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.02.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 250000,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 250000,00 CHF eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 17.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 15.03.2028 wird Kuros (Kuros Biosciences) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,397 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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