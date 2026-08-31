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31.08.2026 16:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag weit abgeschlagen

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag weit abgeschlagen

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 6,5 Prozent im Minus bei 19,79 CHF.

Kuros
19.81 CHF -6.88%
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 6,5 Prozent auf 19,79 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'124 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bisher bei 19,68 CHF. Bei 21,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 205'282 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 34,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,81 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,69 CHF am 23.06.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 10,61 Prozent könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 06.02.2014 äusserte sich Kuros (Kuros Biosciences) zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -29,88 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) -29,88 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 250000,00 CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,397 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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