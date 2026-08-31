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31.08.2026 12:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag mit Kursabschlägen

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 20,44 CHF abwärts.

Kuros
20.48 CHF -3.72%
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Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 20,44 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'185 Punkten steht. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,44 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52'320 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Bei 34,20 CHF erreichte der Titel am 21.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie liegt somit 40,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2026 Kursverluste bis auf 17,69 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 15,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 06.02.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -29,88 CHF. Ein Jahr zuvor waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 250000,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Kuros (Kuros Biosciences) wird am 17.03.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences) rechnen Experten am 15.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,397 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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