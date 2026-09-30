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30.09.2026 12:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag in Grün

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag in Grün

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 18,23 CHF.

Kuros
18.24 CHF 2.33%
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Um 12:28 Uhr sprang die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 18,23 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'716 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 18,37 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,00 CHF. Der Tagesumsatz der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belief sich zuletzt auf 49'470 Aktien.

Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,20 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 87,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Am 18.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 16,46 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Kuros (Kuros Biosciences) liess sich am 06.02.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -29,88 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kuros (Kuros Biosciences) ein Ergebnis je Aktie von -29,88 CHF vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 250000,00 CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 250000,00 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Kuros (Kuros Biosciences) wird am 17.03.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,355 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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