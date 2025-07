Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittwochvormittag freundlich

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 30,38 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 16'697 Punkten liegt. Der Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,38 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,90 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'043 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,00 CHF) erklomm das Papier am 14.11.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 5,33 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,74 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie liegt somit 182,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Das EPS wurde auf einen Verlust von -29,88 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 250000,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 250000,00 CHF eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 13.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences) rechnen Experten am 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,169 CHF je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

