Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) verliert am Dienstagmittag

Um 12:28 Uhr ging es für die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 6,36 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 15'116 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 6,18 CHF. Mit einem Wert von 6,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 148'609 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2023 bei 1,25 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 80,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 07.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Kuros (Kuros Biosciences) rechnen Experten am 06.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences) im Jahr 2024 -0,150 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch