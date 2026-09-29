Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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29.09.2026 16:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Im SIX SX-Handel gewannen die Kuros (Kuros Biosciences)-Papiere zuletzt 4,2 Prozent.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 4,2 Prozent auf 17,97 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'775 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,10 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,30 CHF. Bisher wurden via SIX SX 82'338 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,20 CHF an. Derzeit notiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie damit 47,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,46 CHF. Dieser Wert wurde am 18.09.2026 erreicht. Abschläge von 8,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -29,88 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kuros (Kuros Biosciences) ein EPS von -29,88 CHF in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 250000,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,355 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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