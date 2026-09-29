Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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29.09.2026 12:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) legt am Dienstagmittag zu
Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 17,54 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 17,54 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'857 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 17,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 17,30 CHF. Von der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15'794 Stück gehandelt.
Am 21.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 94,98 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.09.2026 bei 16,46 CHF. Mit Abgaben von 6,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 06.02.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -29,88 CHF. Ein Jahr zuvor waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 250000,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.
Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.
Experten taxieren den Kuros (Kuros Biosciences)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,355 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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