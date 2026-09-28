Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Kuros (Kuros Biosciences)

Das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 17,41 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'917 Punkten steht. In der Spitze büsste die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 17,41 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,48 CHF. Bisher wurden heute 3'066 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 34,20 CHF. Mit einem Zuwachs von 96,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.09.2026 (16,46 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 5,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF aus. Kuros (Kuros Biosciences) liess sich am 06.02.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 250000,00 CHF gegenüber 250000,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.

In der Kuros (Kuros Biosciences)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,355 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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