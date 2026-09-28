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28.09.2026 16:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger schicken Kuros (Kuros Biosciences) am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger schicken Kuros (Kuros Biosciences) am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 17,27 CHF nach.

Kuros
17.30 CHF -1.18%
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Das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 17,27 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'848 Punkten steht. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie sank bis auf 17,07 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,48 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 91'965 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 34,20 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 98,03 Prozent könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,46 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie mit einem Verlust von 4,69 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 06.02.2014 lud Kuros (Kuros Biosciences) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF gegenüber -29,88 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 17.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Kuros (Kuros Biosciences) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,355 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

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