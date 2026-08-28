Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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28.08.2026 09:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Vormittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 21,84 CHF zu.
Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 21,84 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'326 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 21,90 CHF. Bei 21,72 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 2'256 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 34,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Bei 17,69 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 19,00 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Kuros (Kuros Biosciences) mit einem Umsatz von insgesamt 250000,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Kuros (Kuros Biosciences) wird am 17.03.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,397 USD je Aktie in den Kuros (Kuros Biosciences)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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