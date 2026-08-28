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28.08.2026 16:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 21,16 CHF.

Kuros
21.28 CHF -1.67%
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Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 21,16 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'289 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 21,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,72 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 60'763 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Bei 34,20 CHF erreichte der Titel am 21.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 17,69 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. Das EPS lag bei -29,88 CHF. Ein Jahr zuvor waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kuros (Kuros Biosciences) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF im Vergleich zu 250000,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 17.03.2027 erwartet. Kuros (Kuros Biosciences) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,397 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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