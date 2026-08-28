Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 21,36 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'301 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,36 CHF aus. Bei 21,72 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 27'000 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Bei 17,69 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,18 Prozent könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Kuros (Kuros Biosciences) liess sich am 06.02.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -29,88 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kuros (Kuros Biosciences) ein Ergebnis je Aktie von -29,88 CHF vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 250000,00 CHF umgesetzt worden.

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,397 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie

Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt

Kuros-Aktie schwächer: Weitere MagnetOs-Strategie vorgestellt

Kuros-Aktie fester: I.V. Hall wird neuer COO