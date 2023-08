Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) wird am Montagnachmittag ausgebremst

Die Aktie notierte um 04:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 1,91 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 14'560 Punkten steht. In der Spitze büsste die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 1,82 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,83 CHF. Der Tagesumsatz der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belief sich zuletzt auf 51'909 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,86 CHF) erklomm das Papier am 25.07.2023. 50,13 Prozent Plus fehlen der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.04.2023 Kursverluste bis auf 1,11 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie damit 71,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Redaktion finanzen.ch