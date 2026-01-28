Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'072 -1.1%  SPI 18'091 -1.1%  Dow 49'026 0.1%  DAX 24'814 -0.3%  Euro 0.9205 0.4%  EStoxx50 5'947 -0.8%  Gold 5'273 1.8%  Bitcoin 68'677 0.9%  Dollar 0.7708 1.2%  Öl 68.1 0.5% 
S&P 500-Wert Becton, Dickinson-Aktie: Über diese Dividende können sich Becton, Dickinson-Aktionäre freuen
NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Timberland Bancorp Anlegern eine Freude
Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Visa Aktionären eine Freude
NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: Das beträgt die Capitol Federal Financial-Dividendenausschüttung
Ausblick: Tesla verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
28.01.2026 16:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 25,86 CHF.

Kuros
25.91 CHF -2.94%
Kaufen Verkaufen

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 25,86 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 18'093 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bisher bei 25,76 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 26,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 114'847 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 34,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 32,25 Prozent könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 14,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 45,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 06.02.2014 äusserte sich Kuros (Kuros Biosciences) zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kuros (Kuros Biosciences) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF im Vergleich zu 250000,00 CHF im Vorjahresquartal.

Am 10.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,169 USD je Aktie in den Kuros (Kuros Biosciences)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Kuros Biosciences-Aktie im Plus: MDR-Zertifizierung für MagnetOs erhalten

Kuros-Aktie etwas fester: Patientenaufnahme für globale Astra-Studie zu MagnetOs startet

Kuros-Aktie deutlich stärker: Umsatzziel erhöht

Nachrichten zu Kuros (Kuros Biosciences)

