Im SIX SX-Handel gewannen die Kuros (Kuros Biosciences)-Papiere um 09:28 Uhr 1,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'860 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 18,47 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,37 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'549 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2025 bei 32,48 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 76,43 Prozent zulegen. Bei 16,46 CHF fiel das Papier am 18.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Das EPS lag bei -29,88 CHF. Ein Jahr zuvor waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 250000,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 250000,00 CHF eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Kuros (Kuros Biosciences) rechnen Experten am 15.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences) im Jahr 2026 0,324 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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