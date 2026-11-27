Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie kam im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 18,12 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'897 Punkten notiert. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie legte bis auf 18,54 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 18,04 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,37 CHF. Bisher wurden via SIX SX 56'626 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,48 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.11.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 79,25 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 18.09.2026 auf bis zu 16,46 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,16 Prozent könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Das EPS lag bei -29,88 CHF. Ein Jahr zuvor waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 250000,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Kuros (Kuros Biosciences) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie in Höhe von 0,324 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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