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27.10.2026 12:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Zuletzt ging es für die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 20,76 CHF.
Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 20,76 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'584 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 20,52 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,10 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37'390 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,48 CHF) erklomm das Papier am 28.11.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 56,45 Prozent zulegen. Am 18.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,46 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -29,88 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) -29,88 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Kuros (Kuros Biosciences) im vergangenen Quartal 250000,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF umsetzen können.
Kuros (Kuros Biosciences) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,324 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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