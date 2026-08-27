Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Donnerstagmittag höher

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 21,54 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'328 Punkten steht. In der Spitze gewann die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 21,62 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,24 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28'457 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Am 21.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie liegt somit 37,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,69 CHF. Dieser Wert wurde am 23.06.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,87 Prozent.

Nachdem Kuros (Kuros Biosciences) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Das EPS lag bei -29,88 CHF. Ein Jahr zuvor waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 250000,00 CHF gelegen.

Am 17.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,397 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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