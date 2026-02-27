Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag gefragt

Um 12:28 Uhr wies die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 27,36 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'209 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 27,38 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 26,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 41'160 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 14,00 CHF. Mit Abgaben von 48,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 06.02.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -29,88 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kuros (Kuros Biosciences) ein Ergebnis je Aktie von -29,88 CHF vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 250000,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 250000,00 CHF eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 10.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences) im Jahr 2025 0,171 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

