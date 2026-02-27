Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’988 0.5%  SPI 19’218 0.4%  Dow 49’499 0.0%  DAX 25’307 0.1%  Euro 0.9118 -0.1%  EStoxx50 6’159 0.0%  Gold 5’177 -0.1%  Bitcoin 51’394 -1.5%  Dollar 0.7725 -0.2%  Öl 72.1 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405Partners Group2460882NVIDIA994529Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Analyse: Neutral-Bewertung für Swiss Re-Aktie von UBS AG
Hypoport-Aktie legt zu: Gewinn soll 2026 weiter steigern
KI-Ängste an den US-Börsen: So belastet Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co.
Rolls-Royce-Aktie etwas fester: Gute Geschäfte mit Notstrom und Panzermotoren
Darum schwächelt der Dollar gegenüber dem Franken und Euro
Suche...
Plus500 Depot

Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.02.2026 12:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag gefragt

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Kuros (Kuros Biosciences). Das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,6 Prozent auf 27,36 CHF.

Kuros
27.34 CHF 2.63%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr wies die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 27,36 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'209 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 27,38 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 26,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 41'160 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 14,00 CHF. Mit Abgaben von 48,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 06.02.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -29,88 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kuros (Kuros Biosciences) ein Ergebnis je Aktie von -29,88 CHF vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 250000,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 250000,00 CHF eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 10.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences) im Jahr 2025 0,171 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie

Kuros Biosciences-Aktie im Plus: MDR-Zertifizierung für MagnetOs erhalten

Kuros-Aktie etwas fester: Patientenaufnahme für globale Astra-Studie zu MagnetOs startet

Kuros-Aktie deutlich stärker: Umsatzziel erhöht

Nachrichten zu Kuros (Kuros Biosciences)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?