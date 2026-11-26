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26.11.2026 12:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 18,36 CHF.
Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 18,36 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'801 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 18,32 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 19,19 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 24'102 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.
Am 28.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 32,48 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 76,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,46 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 10,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -29,88 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Am 15.03.2028 wird Kuros (Kuros Biosciences) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,324 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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