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26.10.2026 09:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) legt am Montagvormittag zu
Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 20,60 CHF.
Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 20,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'427 Punkten notiert. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie legte bis auf 20,72 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,22 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 15'713 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.
Am 28.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,48 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie somit 36,58 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.09.2026 (16,46 CHF). Mit Abgaben von 20,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Kuros (Kuros Biosciences) liess sich am 06.02.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF umgesetzt.
Kuros (Kuros Biosciences) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences).
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,324 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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