Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) behauptet sich am Nachmittag

Kaum Ausschläge verzeichnete die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 21,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'488 Punkten notiert. Der Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,70 CHF zu. Der Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,18 CHF nach. Bei 21,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 70'085 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,20 CHF erreichte der Titel am 21.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie somit 37,43 Prozent niedriger. Am 23.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,69 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,34 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF aus. Am 06.02.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -29,88 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kuros (Kuros Biosciences) ein EPS von -29,88 CHF in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 250000,00 CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 17.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kuros (Kuros Biosciences)-Gewinn in Höhe von 0,397 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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