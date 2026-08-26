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26.08.2026 12:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag im Minusbereich

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 21,38 CHF.

Kuros
21.28 CHF -0.75%
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Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 21,38 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'508 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ging bis auf 21,34 CHF. Bei 21,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 29'465 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Bei einem Wert von 34,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2025). Derzeit notiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie damit 37,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2026 auf bis zu 17,69 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Kuros (Kuros Biosciences) veröffentlichte am 06.02.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF gegenüber -29,88 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kuros (Kuros Biosciences) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.

Kuros (Kuros Biosciences) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 vorlegen. Am 15.03.2028 wird Kuros (Kuros Biosciences) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,397 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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