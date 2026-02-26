Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’894 -0.6%  SPI 19’126 -0.5%  Dow 49’546 0.1%  DAX 25’234 0.2%  Euro 0.9130 0.1%  EStoxx50 6’150 -0.4%  Gold 5’187 0.4%  Bitcoin 52’049 -0.8%  Dollar 0.7740 0.2%  Öl 71.7 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Wert Deere-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Deere Anlegern eine Freude
Tesla-Aktie im Blick: KI-Chip-Wettrennen - Tesla lockt Südkoreas Halbleiter-Elite
Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AIXTRON-Aktie fester: Stabile Dividende trotz niedrigerem Gewinn
Deutsche Telekom-Aktie gefragt: Umsatzerwartung geschlagen - Positive Wachstumsprognose für 2026
Suche...
eToro entdecken

Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.02.2026 16:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag mit Kurseinbussen

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 26,60 CHF.

Kuros
26.80 CHF -0.24%
Kaufen Verkaufen

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 26,60 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'156 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 26,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,62 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 43'736 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 28,57 Prozent Plus fehlen der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie mit einem Verlust von 47,37 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 250000,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2026 terminiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 17.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,171 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie

Kuros Biosciences-Aktie im Plus: MDR-Zertifizierung für MagnetOs erhalten

Kuros-Aktie etwas fester: Patientenaufnahme für globale Astra-Studie zu MagnetOs startet

Kuros-Aktie deutlich stärker: Umsatzziel erhöht

Nachrichten zu Kuros (Kuros Biosciences)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Kuros (Kuros Biosciences)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:30 I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12:51 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
10:21 SMI scheitert erneut an 14.000er-Marke
08:47 UBS Logo UBS KeyInvest: Europa – Positive Stimmung/Straumann – Auf Werbetour
07:44 Bitcoin & Ethereum: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?
25.02.26 Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’563.70 19.55 S21BUU
Short 14’861.51 13.84 S43BWU
Short 15’440.28 8.74 SJ1B5U
SMI-Kurs: 13’894.46 26.02.2026 16:37:46
Long 13’422.58 19.83 SJIBWU
Long 13’112.91 13.84 S18BJU
Long 12’539.04 8.85 SXEBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Auf diese US-Aktien setzt die UBS im vierten Quartal 2025
Deutsche Telekom-Aktie gefragt: Umsatzerwartung geschlagen - Positive Wachstumsprognose für 2026
D-Wave Quantum-Aktie dennoch gesucht: Geschäftszahlen verfehlen Erwartungen
Sandoz-Aktie deutlich höher: Generikaspezialist wächst weiter dank starker Biosimilars
Idorsia-Aktie klettert: Umsatz in 2025 verdoppelt
NVIDIA Aktie News: NVIDIA gibt am Donnerstagnachmittag nach
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
DroneShield-Aktie klettert deutlich: Mehrere Millionen-Aufträge ergattert
Alcon-Aktie im Plus: Alcon setzt auf weiteres profitables Wachstum

Top-Rankings

Q4 2025: Diese Änderungen nahm Carl Icahn an seinem Portfolio vor
So hat Carl Icahn im vierten Quartal 2025 investiert
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
Im vierten Quartal 2025 hat der Star-Investor Bill Ackman einige Veränderungen in der Zusammense ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
4. Quartal 2025: Diese Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Versicherungskonzern im vierten Quartal investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
16:47 ROUNDUP 2: Salesforce kontert Sorgen um KI-Bedrohung mit starkem Ausblick
16:45 Orban schlägt technische Prüfung der Druschba-Pipeline vor
16:38 ROUNDUP 3: Nvidia liefert wieder einmal - Investoren dennoch zurückhaltend
16:36 Digitalminister plant bundesweite Bürger-App
16:34 ANALYSE-FLASH: UBS belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 79 Euro
16:34 ANALYSE-FLASH: UBS belässt Eni auf 'Buy' - Ziel 18 Euro
16:34 Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1814 US-Dollar
16:28 ROUNDUP 2: Scout24 steigert Gewinn und will weiter wachsen - Aktie mit KI-Sorgen
16:20 WDH: Kion-Finanzchef sieht mittelfristiges Margenziel nicht in Gefahr
16:19 ANALYSE-FLASH: UBS belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 42 Euro