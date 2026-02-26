Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 26,60 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'156 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 26,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,62 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 43'736 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 28,57 Prozent Plus fehlen der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie mit einem Verlust von 47,37 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 250000,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2026 terminiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 17.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,171 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

