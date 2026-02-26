Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
26.02.2026 16:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 26,60 CHF.
Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 26,60 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'156 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 26,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,62 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 43'736 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.
Am 21.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 28,57 Prozent Plus fehlen der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie mit einem Verlust von 47,37 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 250000,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2026 terminiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 17.03.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,171 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Kuros Biosciences-Aktie im Plus: MDR-Zertifizierung für MagnetOs erhalten
Kuros-Aktie etwas fester: Patientenaufnahme für globale Astra-Studie zu MagnetOs startet
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
