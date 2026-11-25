Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 19,88 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'847 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 19,88 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 19,74 CHF. Bisher wurden heute 356 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 32,48 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,38 Prozent. Am 18.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 16,46 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,20 Prozent.

Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Das EPS lag bei -29,88 CHF. Ein Jahr zuvor waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 250000,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences) im Jahr 2026 0,324 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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