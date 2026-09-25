Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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25.09.2026 09:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger schicken Kuros (Kuros Biosciences) am Freitagvormittag ins Plus
Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 17,30 CHF nach oben.
Um 09:28 Uhr ging es für das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 17,30 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'822 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 17,41 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,39 CHF. Bisher wurden heute 2'110 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gehandelt.
Am 21.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 97,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Am 18.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,46 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 4,86 Prozent könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -29,88 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) -29,88 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Kuros (Kuros Biosciences) im vergangenen Quartal 250000,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF umsetzen können.
Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.
In der Kuros (Kuros Biosciences)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,355 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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