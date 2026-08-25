Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Vormittag auf grünem Terrain

Um 09:28 Uhr wies die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 21,56 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'325 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 21,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,42 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'713 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,20 CHF erreichte der Titel am 21.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 58,63 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 17,69 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 17,95 Prozent könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Kuros (Kuros Biosciences) liess sich am 06.02.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -29,88 CHF. Ein Jahr zuvor waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kuros (Kuros Biosciences) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie in Höhe von 0,397 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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