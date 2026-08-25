Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Dienstagnachmittag höher

Die Aktionäre schickten das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,1 Prozent auf 21,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'387 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,88 CHF aus. Mit einem Wert von 21,42 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belief sich zuletzt auf 96'520 Aktien.

Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 34,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2026 bei 17,69 CHF. Abschläge von 18,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 06.02.2014 äusserte sich Kuros (Kuros Biosciences) zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 250000,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Experten taxieren den Kuros (Kuros Biosciences)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,397 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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