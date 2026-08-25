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25.08.2026 12:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) steigt am Dienstagmittag

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) steigt am Dienstagmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 21,24 CHF.

Kuros
21.49 CHF 2.03%
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Um 12:28 Uhr stieg die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 21,24 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'373 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 21,88 CHF markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,42 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 76'880 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2026 bei 17,69 CHF. Mit Abgaben von 16,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 06.02.2014 legte Kuros (Kuros Biosciences) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -29,88 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kuros (Kuros Biosciences) ein Ergebnis je Aktie von -29,88 CHF vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kuros (Kuros Biosciences) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF im Vergleich zu 250000,00 CHF im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Kuros (Kuros Biosciences) rechnen Experten am 15.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kuros (Kuros Biosciences)-Gewinn in Höhe von 0,397 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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