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24.11.2026 09:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Dienstagvormittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Zuletzt sprang die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 19,80 CHF zu.
Um 09:28 Uhr ging es für das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 19,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'764 Punkten steht. In der Spitze gewann die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 19,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,65 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'241 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,48 CHF) erklomm das Papier am 28.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie mit einem Kursplus von 64,04 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.09.2026 auf bis zu 16,46 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie liegt somit 20,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Kuros (Kuros Biosciences) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -29,88 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 250000,00 CHF erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 03.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.
In der Kuros (Kuros Biosciences)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,324 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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