Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 19,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'728 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie sogar auf 20,12 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,65 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 81'429 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Bei 32,48 CHF markierte der Titel am 28.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,46 CHF. Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 16,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 06.02.2014 legte Kuros (Kuros Biosciences) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF gegenüber -29,88 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 250000,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 250000,00 CHF umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 03.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,324 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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