Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 19,70 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'677 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,12 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,65 CHF. Bisher wurden heute 45'533 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,48 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.11.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,87 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,46 CHF am 18.09.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 16,45 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF aus. Kuros (Kuros Biosciences) liess sich am 06.02.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Kuros (Kuros Biosciences) mit einem Umsatz von insgesamt 250000,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences) veröffentlicht werden. Kuros (Kuros Biosciences) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,324 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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