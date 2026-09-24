Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Donnerstagmittag leichter

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 17,27 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'717 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ging bis auf 17,10 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 17,30 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41'667 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,20 CHF) erklomm das Papier am 21.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 98,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,46 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Kuros (Kuros Biosciences) gewährte am 06.02.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -29,88 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kuros (Kuros Biosciences) ein EPS von -29,88 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 250000,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 250000,00 CHF eingefahren.

Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie in Höhe von 0,355 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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