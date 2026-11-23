Um 12:28 Uhr stieg die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 19,28 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'607 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 19,47 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 18,81 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23'997 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Am 28.11.2025 markierte das Papier bei 32,48 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.09.2026 bei 16,46 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 17,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Kuros (Kuros Biosciences) liess sich am 06.02.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Kuros (Kuros Biosciences) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -29,88 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 250000,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 03.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Kuros (Kuros Biosciences) im Jahr 2026 0,324 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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