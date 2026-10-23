Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) büsst am Freitagnachmittag ein

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 20,30 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'380 Punkten liegt. Bei 19,66 CHF markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 20,38 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 130'838 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Am 28.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,48 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 60,00 Prozent zulegen. Am 18.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,46 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,92 Prozent würde die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 06.02.2014 äusserte sich Kuros (Kuros Biosciences) zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 250000,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 250000,00 CHF umgesetzt worden waren.

Kuros (Kuros Biosciences) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 15.03.2028 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,324 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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