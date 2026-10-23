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23.10.2026 12:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 19,92 CHF.

Kuros
19.79 CHF -3.16%
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Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 19,92 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'366 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 19,78 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,38 CHF. Von der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66'073 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.11.2025 bei 32,48 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,05 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,46 CHF. Dieser Wert wurde am 18.09.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie derzeit noch 17,37 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.12.2013 abgelaufenen Quartal legte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 250000,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 250000,00 CHF eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Kuros (Kuros Biosciences) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,324 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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