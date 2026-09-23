Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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23.09.2026 09:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittwochvormittag gefragt
Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 17,80 CHF.
Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 17,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'860 Punkten liegt. Der Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,83 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,70 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 12'631 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.
Bei 34,20 CHF markierte der Titel am 21.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 92,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,46 CHF. Dieser Wert wurde am 18.09.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.
Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 06.02.2014 hat Kuros (Kuros Biosciences) die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -29,88 CHF. Ein Jahr zuvor waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2027 terminiert. Schätzungsweise am 15.03.2028 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie in Höhe von 0,355 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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