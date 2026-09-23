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Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116

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23.09.2026 16:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 17,65 CHF nach oben.

Kuros
18.14 CHF 3.98%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 17,65 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'804 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 18,19 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,70 CHF. Von der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 117'885 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2025 auf bis zu 34,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 93,77 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,46 CHF. Dieser Wert wurde am 18.09.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -29,88 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Kuros (Kuros Biosciences) im vergangenen Quartal 250000,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF umsetzen können.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Kuros (Kuros Biosciences) wird am 17.03.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences) im Jahr 2026 0,355 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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