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23.07.2026 16:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) fällt am Nachmittag

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) fällt am Nachmittag

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 20,34 CHF abwärts.

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Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 20,34 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'864 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 19,90 CHF. Bei 20,42 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 87'371 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,20 CHF) erklomm das Papier am 21.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 68,14 Prozent könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,69 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie derzeit noch 13,03 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF aus. Am 06.02.2014 äusserte sich Kuros (Kuros Biosciences) zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -29,88 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) -29,88 CHF je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kuros (Kuros Biosciences) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 13.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 11.08.2027.

Den erwarteten Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,306 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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