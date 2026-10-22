Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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22.10.2026 09:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Vormittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Kuros (Kuros Biosciences). Die Aktionäre schickten das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 19,70 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 19,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'465 Punkten notiert. In der Spitze legte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 19,72 CHF zu. Bei 19,51 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 22'526 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.
Am 23.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,96 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Bei 16,46 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Kuros (Kuros Biosciences) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -29,88 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences).
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,324 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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