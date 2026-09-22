Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Um 12:28 Uhr sprang die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 17,43 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'850 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bisher bei 17,43 CHF. Bei 17,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 62'383 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gehandelt.

Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,20 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 96,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Bei 16,46 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Kuros (Kuros Biosciences) gewährte am 06.02.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -29,88 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kuros (Kuros Biosciences) ein EPS von -29,88 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 250000,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 250000,00 CHF eingefahren.

Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 15.03.2028 wird Kuros (Kuros Biosciences) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,355 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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