Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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21.10.2026 09:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 18,58 CHF nach.
Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 18,58 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'368 Punkten steht. Im Tief verlor die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 18,58 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,63 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 23'532 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.
Am 23.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,96 CHF. Der derzeitige Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie liegt somit 43,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,46 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,41 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 06.02.2014 hat Kuros (Kuros Biosciences) die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -29,88 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,324 USD je Aktie in den Kuros (Kuros Biosciences)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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