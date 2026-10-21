Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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21.10.2026 12:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger schicken Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 19,60 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 19,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'450 Punkten steht. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,66 CHF. Mit einem Wert von 18,63 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 136'107 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 32,96 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Bei einem Wert von 16,46 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie derzeit noch 16,02 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Am 06.02.2014 legte Kuros (Kuros Biosciences) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Das EPS lag bei -29,88 CHF. Ein Jahr zuvor waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 250000,00 CHF erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Kuros (Kuros Biosciences) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,324 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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