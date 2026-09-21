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21.09.2026 16:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 17,12 CHF nach oben.

Kuros
17.11 CHF 0.83%
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Um 16:28 Uhr stieg die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 17,12 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'763 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 17,21 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 108'232 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 34,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 99,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 16,46 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 4,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Kuros (Kuros Biosciences) liess sich am 06.02.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -29,88 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) -29,88 CHF je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 250000,00 CHF, gegenüber 250000,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.03.2027 erwartet. Am 15.03.2028 wird Kuros (Kuros Biosciences) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,355 USD je Aktie in den Kuros (Kuros Biosciences)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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