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21.09.2026 12:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 17,19 CHF zu.

Kuros
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Um 12:28 Uhr stieg die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 4,4 Prozent auf 17,19 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'748 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 17,19 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 17,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 72'011 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2025 auf bis zu 34,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 98,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2026 Kursverluste bis auf 16,46 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 4,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Es wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF gegenüber -29,88 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 250000,00 CHF gegenüber 250000,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Kuros (Kuros Biosciences) möglicherweise am 15.03.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,355 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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