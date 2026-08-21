Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 21,84 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'129 Punkten notiert. Im Tief verlor die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 21,74 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 22,18 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 25'374 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2026 auf bis zu 17,69 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie liegt somit 23,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 06.02.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -29,88 CHF. Ein Jahr zuvor waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 250000,00 CHF umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 vorlegen. Am 15.03.2028 wird Kuros (Kuros Biosciences) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kuros (Kuros Biosciences)-Gewinn in Höhe von 0,397 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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