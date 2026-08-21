Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’333 -0.3%  SPI 20’154 -0.2%  Dow 52’759 -1.3%  DAX 26’071 0.3%  Euro 0.9356 0.1%  EStoxx50 6’448 0.4%  Gold 4’580 1.3%  Bitcoin 61’745 5.6%  Dollar 0.7999 -0.1%  Öl 93.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Siegfried-Aktie zieht kräftig an: Pharmazulieferer bestätigt nach erstem Semester die Prognosen
Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
IPO-Vorbereitungen: Anthropic-Gründer bauen Machtposition vor Börsenstart aus
SpaceX-Aktie statt Bitcoin: Intesa Sanpaolo baut Milliardenposition auf
Suche...

Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.08.2026 09:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 21,84 CHF nach.

Kuros
21.65 CHF -5.82%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 21,84 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'129 Punkten notiert. Im Tief verlor die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 21,74 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 22,18 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 25'374 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2026 auf bis zu 17,69 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie liegt somit 23,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 06.02.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -29,88 CHF. Ein Jahr zuvor waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 250000,00 CHF umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 vorlegen. Am 15.03.2028 wird Kuros (Kuros Biosciences) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kuros (Kuros Biosciences)-Gewinn in Höhe von 0,397 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie

Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt

Kuros-Aktie schwächer: Weitere MagnetOs-Strategie vorgestellt

Kuros-Aktie fester: I.V. Hall wird neuer COO

In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Kuros (Kuros Biosciences)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Kuros (Kuros Biosciences)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:49 Marktüberblick: Kryptowährungen im Rallymodus
09:17 Marktumfeld bleibt schwierig
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – An der 200-Tage-Linie
20.08.26 Logo WHS Commerzbank mit Rekordgewinn – und jetzt kommt UniCredit!
20.08.26 Rocket Lab: Profiteur des neuen Weltraumzeitalters?
20.08.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’887.43 19.82 SL4BRU
Short 15’198.42 13.82 S3CBQU
Short 15’789.18 8.83 STBNIU
SMI-Kurs: 14’332.89 21.08.2026 10:25:35
Long 13’720.26 19.71 SMBH3U
Long 13’400.36 13.83 SYBVIU
Long 12’842.85 8.98 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Alarmzeichen aus Omaha: Warum Warren Buffetts Zehn-Worte-Satz Börsianern Sorgen bereitet
Moderna-Aktie nach Kursexplosion tiefer: BofA hebt Ziel massiv - BioNTech und Merck profitieren vom Hype
Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus
Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin und Ethereum im Turbo-Modus - Aktien von Strategy und Coinbase profitieren
Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
Börse New York in Grün: Dow Jones klettert schlussendlich
SpaceX-Aktie unter Abgabedruck: Nächste Milliarden-Tranche wird zum echten Härtetest
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Diese Aktien hat David Einhorn im Depot
So investierte David Einhorn im zweiten Quartal 2026
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
Im Depot des Starinvestors Carl Icahn gab es im zweiten Quartal 2026 nur überschaubare Änderunge ...
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Bridgewater hat sein Portfolio im zweiten Quartal 2026 neu ausgerichtet. Dabei nahm der Hedgefon ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.